نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الجاري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان مع نظيره أتالانتا؛ مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: شيفالير.

خط الدفاع: نونو مينديش - لوكاس هيرنانديز - زابارني - حكيمي.

خط الوسط: فيتينيا - جواو نيفيش - زائير إيمري.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا - جونزالو راموس - باركولا

