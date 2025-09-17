نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عليهم أن يكونوا رجالًا”.. هاني رمزي يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب تراجع النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابقة، استياءه من أداء لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة للأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز وأخرها التعادل أمام إنبي بهدف لكل فريق.

وقال هاني رمزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: هناك لخبطة وعقبات في النادي الأهلي وبداية موسم غير متوقعة بالإضافة إلى قرار الخطيب الأخير بعدم الترشح في الانتخابات جعلت جمهور الأهلي يشعر بالقلق مما يحدث

وأضاف: ألوم على لاعبي الأهلي على هذا الأداء وجميعهم مش ناقصهم حاجة ويمتلكون خبرات كبيرة، ومردودهم الفني عليهم علامات استفهام وعليهم أن ينظروا إلى قميص الأهلي وجمهور الأهلي يستحق أكثر من ذلك

وتابع: أثق في قدرة اللاعبين على تدارك ذلك في المباريات المقبلة، ولكن أشعر بالحزن من الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.