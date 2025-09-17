نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تشكيل الريدز لمواجهة نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب أنفليد معقل الريدز.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كونور برادلي.

خط الوسط الدفاعي: ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو، فلوريان فيرتز، محمد صلاح.



خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد عبر قناة beIN Sports 1HD.

