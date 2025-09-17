نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم الكثير للزمالك.. ميدو يشكر ممدوح عباس ويوجه رسالة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد حسام “ميدو” الشكر إلى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على دعمه المتواصل لفريق الكرة حتى بعد رحيله عن منصبه.

وأكد ميدو خلال برنامجه “أوضة اللبس” أن ممدوح عباس قدم الكثير للزمالك في فترات مختلفة، سواء من خلال سداد مستحقات اللاعبين أو تحمل نفقات مالية مهمة ساعدت النادي على تجاوز أزمات صعبة.

وأضاف ميدو أن استمرار شخصيات بحجم ممدوح عباس في دعم النادي يعكس حبهم الحقيقي للزمالك، مشددًا على أن هذا الدور لا ينسى ويستحق التقدير من جماهير القلعة البيضاء.