نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشريعي: علاقة عبد الناصر محمد مع إنبي لم تنقطع منذ توليه مدير الكرة بالزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك مازالت علاقته مستمرة مع نادي انبي ولم تنقطع

وقال الشريعي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: انبي ملوش اي فلوس عند اي نادي في الوقت الحالي

واضاف: علاقة عبد الناصر محمد بنادي انبي لم تنقطع بعد توليه مدير الكرة بنادي الزمالك، وعبد الناصر عليه فلوس سلف لنادي انبي

وتابع: علاقتي وطيدة مع عبد الناصر محمد ولم تنقطع نهائيا، وهو واحد من أبناء نادي انبي وسعداء بتواجده مع نادي الزمالك

وواصل: كنت أثق من قدرة لاعبي انبي امام الاهلي في الدوري الممتاز ومن المنطقي ان يحقق الاهلي الفوز على انبي وسأكررها الاهلي هو وجهة مصر الأولى