نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة ناشئات السلة بعد التتويج التاريخي ببطولة الأفروباسكت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة، على استقبال بعثة منتخب مصر للناشئات تحت 16 سنة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققنه، بالتتويج ببطولة الأفروباسكت للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، والتي استضافتها رواندا خلال الفترة من 2 وحتى 14 من شهر سبتمبر الجاري.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة الدكتور عبدالأول محمد مدير عام المنتخبات، الذي حضر نيابة عن الوزير الدكتور أشرف صبحي، إلى جانب وفد من الاتحاد المصري لكرة السلة ضم كلا من طارق السعيد ومحمد فتحي نائبي رئيس الاتحاد، وأيمن علي عضو مجلس الإدارة، وذلك تقديرًا لما قدمه المنتخب من مستوى مشرف خلال منافسات البطولة.

وأكد مسؤولو الوزارة والاتحاد المصري لكرة السلة خلال الاستقبال، فخرهم واعتزازهم بما قدمته اللاعبات من أداء بطولي وروح قتالية عالية، مشددين على أن هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة في مسيرة كرة السلة المصرية، ويعكس مستقبلًا واعدًا لهذه المجموعة المميزة من اللاعبات اللاتي رفعن اسم مصر عاليًا في المحافل القارية.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لمصر في تاريخ بطولات الأفروباسكت على صعيد الناشئات تحت 16 عامًا منذ إقامة النسخة الأولى للبطولة عام 2009.

يذكر أن المنتخب المصري قد ضمن تأهله لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها العام القادم بجمهورية التشيك، عقب بلوغه نهائي بطولة الأفروباسكت وفوزه على منتخب الكاميرون في نصف النهائي قبل أن يفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية ويحسم اللقب.

وترأس البعثة في رواندا الأستاذ محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وضمت قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما ضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.