قلل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو من أهمية جلوس البرازيلي فينيسيوس على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك مرسيليا الفرنسي، وهي ثاني مرة يتعرض فيها لهذا الموقف في خمس مباريات أقيمت هذا الموسم، مؤكدًا أنه "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالإهانة".

ألونسو يضع خطة تدوير.. وفينيسيوس أول الضحايا

وفي مؤتمر صحافي، قال تشابي في أول مرة سُئل فيها عن فينيسيوس: "نحن في مرحلة صعبة للغاية من الموسم، ونحتاج إلى الجميع: فينيسيوس، رودريغو، فرانكو، براهيم، غونزالو.. المهم أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لأننا سنحتاجهم طوال الموسم".

بعد ذلك، ودون الكشف عما ناقشه مع البرازيلي، بعث برسالة طمأنة، قائلًا: "إذا كانت هناك محادثات خاصة، فإنها تبقى في غرفة الملابس، هناك وقت للجميع، ولن يلعب أحد كل مباراة، لا ينبغي لأحد أن يشعر بالإهانة لعدم مشاركته".

وتابع: "نحن بحاجة للجميع، جدول المباريات مُرهق للغاية، "فيني" قدم أداءً جيدًا، والتغييرات لها تأثير إيجابي للغاية، ليس فقط من يبدأ أساسيًا هو المهم؛ كرة القدم لا تسير في هذا الاتجاه".

واستهل ريال مدريد مشواره هذا الموسم في دوري الأبطال بانتصار بشق الأنفس على ضيفه الفرنسي بنتيجة (2-1) بعد التأخر بهدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء على ملعب (سانتياغو برنابيو).

وبهذه النتيجة يحافظ كبير دوري الأبطال، 15 لقبًا، على سجله خاليًا من أي خسارة أمام الفريق الفرنسي في المباراة الخامسة، وبالعلامة الكاملة (5 انتصارات).

وحصد متصدر "الليغا" أول 3 نقاط في مشواره، ليحتل المركز الرابع مؤقتًا.

بينما تجرع فريق الإيطالي روبرتو دي زيربي مرارة الخسارة الأولى، ليبقى دون رصيد في المركز الـ33، انتظارًا للترتيب النهائي لعد نهاية الجولة الخميس المقبل.