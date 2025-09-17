نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. 13 مواجهة ساخنة في صراع مبكر بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. 13 مواجهة ساخنة في صراع مبكر بالقسم الثاني

تنطلق اليوم الأربعاء في تمام الساعه الرابعة عصرا منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة (أ) والجولة الثالثة المجموعة الثالثة (ب) لمجموعتي بحري والإسكندرية بدوري القسم الثاني

المجموعة الثالثة (أ)



1- بيلا مع اتحاد نبروه



على ملعب نادي بلقاس يلعب فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي مع فريق اتحاد نبروه بقيادة سعيد عبد العزيز، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط.



2- الشنواني مع بني عبيد



على ملعب ميت خلف يلتقي فريق الشنواني بقياده محمد صلاح طياره مع فريق بني عبيد بقياده احمد عبد النبي، ويدخل الفريقان اللقاء دون نقاط.



3- كفر الشيخ مع دكرنس



على ستاد كفر الشيخ يستقبل فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 3 نقاط مع فريق دكرنس بقيادة ابراهيم العدل برصيد نقطة.



4- الصيد بالمحلة مع اتحاد بسيون



يستضيف ملعب غزل المحلة الفرعي لقاء فريق الصيد بالمحلة بقيادة وائل صلاح مع فريق اتحاد بسيون بقيادة رفعت محمد.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة.



5- سمنود مع كوم حمادة



على ملعب نادي سمنود يحل فريق كوم حمادة بقيادة حمادة الطحان برصيد 3 نقاط ضيفأ ثقيلًا على فريق سمنود بقيادة خالد الإمام برصيد نقطة.



6- منية النصر مع ميجا سبورت



على ملعب نادي منية النصر يخوض فريق منية النصر بقيادة ميدو الدبيسي دون نقاط مع فريق ميجا سبورت بقيادة جاد توفيق برصيد نقطة.

7- شربين مع بايونيرز



يقام الخميس على ملعب نادي الزرقا لقاء بين فريق شربين بقيادة عبد اللطيف الدوماني برصيد نقطة مع فريق بايونيرز بقيادة عمرو فهيم دون نقاط.

المجموعة الثالثة ( ب)



1- إسكندرية للبترول مع الحرية



على ملعب اسكندريه للبترول يواجه فريق اسكندريه للبترول بقيادة أحمد فاروق برصيد 4 نقاط فريق الحريه بقيادة عصام ربيع دون نقاط.



2- المجد السكندري مع دلفي



على ستاد جامعة الإسكندرية يلتقي فريق المجد السكندري متصدر المجموعة بقيادة أمير قيصر برصيد 6 نقاط مع فريق دلفي بقيادة محمد شرف برصيد 3 نقاط.



3- الاوليمبي مع الهلال بالضبعة

يحتضن على ملعب نادي الاوليمبي لقاء صعب بين فريق الاوليمبي بقيادة علاء المني مع فريق الهلال الضبعة بقيادة محمد مصطفى،

ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط.



4- بدر مع الحمام



على ملعب نادي بدر يحل فريق الحمام بقيادة محمد لطفي كابوريا برصيد نقطة ضيفًا ثقيلًاعلى فريق بدر وصيف المجموعة برصيد 6 نقاط.



5- ابو المطاطير مع طلائع الاسطول



على ملعب ابو المطاطير يخوض فريق ابو المطاطير بقيادة حمادة عبد الله برصيد نقطتين لقاء صعب مع فريق طلائع الاسطول بقيادة محمد ابو زيد برصيد نقطة وحيدة.



6- الرجاء مع دمنهور



على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير يخوض فريق الرجاء بقيادة ابو العينين شحاتة لقاء صعب مع فريق دمنهور بقيادة سيد عبد العال صاحبوال 4 نقاط.



7- الزهور بمطروح مع سبورتنج



على ملعب شباب الهلال يلتقي فريق الزهور بمطروح بقيادة ابراهيم صلاح مع نظيره سبورتنج بقيادة محمد حسني، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة