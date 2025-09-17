نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الصربي دوسان فلاهوفيتش إثبات أهميته ليوفنتوس بعدما قاد الفريق لتعادل مثير أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-4 في قمة درامية بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

"البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس

المهاجم، الذي كان قريبًا من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، دخل كبديل ليحوّل مجريات اللقاء رأسًا على عقب. فقد سجل هدفين حاسمين، قبل أن يساهم بتمريرة حاسمة لزميله لويد كيلي الذي أحرز هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الأداء الاستثنائي، أكد فلاهوفيتش أن قراره بالبقاء مع البيانكونيري كان في محله، مشددًا على أن الفريق لا يمكن أن يتخلى عن قدراته التهديفية.

المباراة شهدت أحداثًا درامية متقلبة، حيث منح دورتموند خصمه مساحات استغلها ببراعة، فيما عانى يوفنتوس من أخطاء دفاعية كلفته أربعة أهداف، لكنه عوّض ذلك بروح قتالية عالية غابت عنه في مواسم سابقة.

ويُحسب للمدرب إيغور تودور قدرته على إعادة الثقة للاعبين وترسيخ عقلية التحدي، وهو ما ظهر جليًا في العودة المذهلة خلال الدقائق الأخيرة.