الأهلي يطمئن على الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية

أحمد جودة - القاهرة - أنهت إدارة الأهلى كافة الترتيبات الخاصة باجتماع بالجمعية العمومية المقرر له يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بالنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

تضمنت الترتيبات الانتهاء من تعليق الكشوف الخاصة بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور بعد تجديد الاشتراك السنوي، وتعليق اللافتات الإرشادية داخل فروع النادي للتأكيد على الحضور والمشاركة في وجود دستور للنادي بعيدًا عن اللائحة الإسترشادية.

وتم تجهيز الممرات الخاصة بالأعضاء لمنع حدوث أي تكدس وسهولة الحركة للوصول إلى صناديق التصويت في أسرع وقت ممكن وخلال فترة تستغرق ما يقرب من خمس دقائق على الأكثر،

وأعلن النادي عن الاتفاق مع الجهة الإدارية على وجود إشراف قضائي كامل على عملية التصويت وذلك حرصًا من النادي على توفير أقصى درجات الشفافية والتنظيم الدقيق وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية