نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد لانعقاد الجمعية العمومية بخطة تنظيمية متكاملة وتيسيرات للأعضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت ادارة النادي الأهلي بتعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة في مقر النادي بالجزيرة لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، والتحرك في مسارات محددة لمنع التكدس مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية

كما خصصت ادراة الأهلي نقاط استعلام داخل المقر الجزيرة لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت أو التنظيم، مع تطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان فضلا عن اعداد كتيبًا يتضمن جميع التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي.

كما جه النادي الأهلي عدة رسائل عبر الموبايل لأعضاء الجمعية العمومية يدعوهم ضرورة الحضور يوم الجمعة المقبل؛ للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. وهو أمر لا يستغرق من الوقت سوى خمس دقائق فقط. ومن حق العضو أن يغادر بعدها دون الانتظار لنهاية الاجتماع.

كذلك وفرت ادارة الأهلي سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، لتجنب أي مشقة في التنقل، وتأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء مجانًا طوال فترة انعقاد الجمعية.