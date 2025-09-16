نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بنفيكا وكارباخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي نظيره فريق كارباخ الاذربيجاني اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من سبتمبر الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد النور ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بنفيكا وكارباخ

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة بنفيكا وكارباخ مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وكارباخ

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.