هاني رمزي: الأهلي يعاني من “لخبطة فنية”.. وأثق في وليد صلاح الدين في تدارك الأزمات

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن التوقيت صعبا في ملف اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلفا لخوسيه ريبيرو.

وقال رمزي في تصريحات لرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: التوقيت صعب في اختيار مدير فني جديد، ودي مشكلة كبيرة بسب بداية الدوريات الأوروبية، واتمنى ان يكون المدير الفني الجديد يمتلك شخصية الأهلي والعمل تحت ضغط

وأضاف: المرحلة الحالية تحتاج إلى لاعيبة رجالة وأعذر وليد صلاح الدين بسبب كثرة الأزمات وعليه أن يغلق ملف التجديد لبعض اللاعبين لحين تحسين الأمور.

وتابع: هناك نواقص كبيرة في بعض المراكز في تشكيل الأهلي وعلى رأسها رحيل كريم الدبيس والتعاقد مع محمد شكري “المصاب حاليا”، وعدم التعاقد مع بديل قوي لوسام أبو علي، ولكن لدي ثقة في وليد صلاح الدين في تدارك جميع الأزمات التي يعاني منها الفريق حاليا.