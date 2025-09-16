نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الدنماركي توماس فرانك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق فياريال الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق 16/9/2025 في لقاء هام بينهم بستاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام وفياريال

وتنطلق صافرة بداية مباراة توتنهام وفياريال مساء اليوم في تمام الساعة 1000 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام فياريال

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، روميرو، دي فين، اودوجي.

خط الوسط: بيرجفال، جراي، سيمونز.

خط الهجوم: قدوس، مواني، جونسون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وفياريال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

