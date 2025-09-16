بطولة الصداقة الكروية الحادية عشرة تدخل مراحلها الحاسمة

اقتربت منافسات دور المجموعات ببطولة الصداقة الكروية الحادية عشرة (كينزا 2025) المقامة حاليا على ملعب فريق شباب بديعوه بولاية السويق، وهي البطولة السنوية التي ينظمها الفريق على ملعبه المعشب، حيث تنطلق مساء غد مباريات الأسبوع السادس، بخمس مباريات تستكمل بها مباريات الجولة الرابعة، حيث يلتقي المنفش مع التعاون (السيب) في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب بديعوه، وفي ذات الوقت يلعب الشباب (السيب) مع الصبيخي على ملعب فريق الجزيرة (المصنعة)، ويلعب في التاسعة مساء الشباب (السويق) مع الغليلة على ملعب بديعوه، وفي ذات التوقيت يلعب النور (المصنعة) مع القرحة (الشباب)، وفي يوم الجمعة يلعب السوادي (الشباب) مع البحري (المصنعة) في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب بديعوه.

وفي الجولة الخامسة يلعب اتحاد الشرس مع بديعوه على ملعب بديعوه في الساعة السابعة مساء وفي ذات الوقت يلعب الكفاح مع القرحة بملعب فريق الجزيرة بولاية المصنعة، وفي التاسعة مساء يلعب شباب ودام مع اتحاد الخبة على ساحة ملعب بديعوه، ويلعب بنفس التوقيت القرط مع الردة بملعب فريق الجزيرة، هذا وستختتم مباريات الدور الأول خلال الأسبوع القادم ليتم معرفة الفرق المتأهلة لدور الثمانية الذي لم تحدد انطلاقته حتى الآن.

الجدير بالذكر، أن البطولة تقام برعاية (كينزا) وهي الشركة الرائدة بالسلطنة كراع رسمي، وتنضم إليها شركات داعمة أخرى مثل صحار ألمونيوم وهي الراعي الذهبي، وشركة محمد عيسى للاستثمار راعيا فضيا، بالاضافة إلى عدد من الشركاء وهي كبير للأدوات الرياضية، والميمون للعطور والزهور، وشركة ليمان للملابس الرياضية، والشلهوب للرياضة، مطعم حلا التركي، وتشهد مباريات البطولة حضورا جماهيريا لافتا للنظر منذ إنطلاقتها وحتى الآن، الامر الذي يؤكد على مكانة البطولة وقدرتها على تقديم المستوى الفني والتنظيم الناجح طيلة البطولات العشر الماضية، هذا وقد توجت فرق ابو رغوة وبديعوه والثرمد والقرحة والسويق وبطحاء الساحل والاسوار والصقر والقرط بألقاب البطولة العشر الماضية.