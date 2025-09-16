نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: الأهلي رفض عرض من الحزم السعودي لبيع ديانج.. واللاعب خارج الأحمر بنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن المالي أليو ديانج خارج الأهلي بنهاية الموسم، والأهلي لن يجدد تعاقده مع اللاعب.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أليو ديانج تلقى عرضا من الحزم السعودي قبل غلق باب القيد في الدوري السعودي مقابل 750 ألف دولار بالإضافة إلى نسبة 25% من نسبة اعادة البيع ولكن الأهلي رفض بيع اللاعب.

وأضاف: الأهلي لم يجلس أو يستطلع رأي أليو ديانج في التجديد وهناك نية في عدم تجديد عقد أليو ديانح والرحيل بنهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع:اليو ديانج رافض أن يستكمل مسيرته مع الأهلي، واللاعب ملتزم بتعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم، اللاعب يرى أن هناك معاملة غير جيدة في النادي الأهلي ولم يحفى باستقبال جيد منذ قدومه من الإعارة

وواصل: هناك تفاصيل تجعل اللاعب غير سعيد في الأهلي، واللاعب رافض الخروج في يناير ويريد الرحيل مجانا بنهاية الموسم، بسبب رفض الأهلي بيع اللاعب بداية هذا الموسم الجاري.

