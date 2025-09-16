نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف نصار: سوء التوفيق وراء إقالة طارق مصطفى.. وقرار عدم تدريبه الزمالك كان “مشترك” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن السبب في توجيه الشكر إلى طارق مصطفى مدرب الفريق السابق هو سوء التوفيق الذي لازم الفريق في بداية الدوري الممتاز.

أشرف نصار: سوء التوفيق وراء إقالة طارق مصطفى.. وقرار عدم تدريبه الزمالك كان “مشترك”

وقال نصار في صتريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أحب أشكر طارق مصطفى وسامي الشيشيني على الفترة الذي قضوها ووصلنا معهما لأفضل نتائج في الموسم الماضي كأداء ونتيجة واتمنى لهم التوفيق في خطوتهما الجديدة

وأضاف: الفوز على بتروجت هي البداية لنا هذا الموسم، واجتمعت مع الرمادي وعلمت أنه متابع لنا منذ فترة، وحرصنا على تلبية كافة متطلباته والدوري هذا الموسم صعب للغاية والتنافس شديد بين أندية الدوري الممتاز

وتابع: أيمن الرمادي مدير فني ذو تفكير جيد، ويعمل في هدوء، وأتمنى استمرار الانتصارات، وسوء التوفيق وراء توجيه الشكر إلى طارق مصطفى وجهازه المعاون، وبالتعاون، وقرار عدم الموافقة على تدريب طارق مصطفى لنادي الزمالك كان قرار مشترك بين الطرفين

