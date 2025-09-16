نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومينيجه يتوقع تعلم الفرق الكبرى من درس الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أشاد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، بالنظام الجديد لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوقع رومينيجه أن تستفيد الأندية الكبرى، مثل بايرن وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، من دروس النسخة الأولى من المسابقة القارية العام الماضي.

كانت الأندية الثلاث، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، من بين الفرق التي فشلت في التأهل مباشرة لدور الـ 16 في البطولة، واضطرت لخوض الملحق الفاصل، وهو أمر كانت تفضل تجنبه.

ويفتتح بايرن مشواره في البطولة غدا الأربعاء، بمواجهة من العيار الثقيل ضد تشيلسي الإنجليزي، بطل كأس العالم للأندية، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، الذي يشهد خوض كل ناد من الفرق الـ 36 ثماني مباريات، حيث تتأهل الأندية الثمانية الأولى مباشرة لدور الـ16، بينما تخوض الفرق صاحبة المراكز من التاسع إلى الـ24 الملحق الفاصل المؤهل لمرحلة خروج المغلوب.

وصرح رومينيجه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأنه يفضل النظام الجديد على النظام السابق، الذي كان يتضمن إقامة دور للمجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة من المجموعات الثماني، حيث كانت الفرق غالبا ما تتأهل قبل جولتين من نهاية هذا الدور.

أضاف الأسطورة الألماني "أنا أستمتع هنا كمشجع كرة قدم. مجرد مشاركة أربعة فرق كبرى - بايرن ميونخ، ريال مدريد، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان – في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بالنسخة الأولى أثبت لي مدى روعة وإثارة هذا النظام".

أوضح رومينيجه "لقد أدركت الفرق الكبرى ضرورة بذل أقصى جهدها منذ البداية للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، لأن هذا ما يريده الجميع".

وتابع "قبل عام، كانت الكثير من الأمور لا تزال جديدة، لذلك اتبعت بعض الأندية الكبرى نهجا أكثر مرونة في مباراة أو مباراتين. أتوقع أن يكون هناك استفادة من هذا الدرس المهم الآن".

ويعتقد رومينيجه أن الدور التمهيدي أصبح الآن "أكثر إثارةً للمشاعر" بالنسبة للجماهير، مشيرا إلى "أنهم يتفقدون هواتفهم باستمرار ويتساءلون: ما هو ترتيب بايرن؟ أين ريال مدريد؟ لقد حقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انقلابا حقيقيا بهذا القرار".

وكاد باريس سان جيرمان أن يخفق في بلوغ الملحق بالنسخة الماضية للمسابقة، إذ حسم صعوده فقط في الجولة الأخيرة بمرحلة الدوري، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج بلقب المسابقة لأول مرة في تاريخه، في حين جاء بايرن في المركز الثاني عشر، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن التأهل المباشر للأدوار الإقصائية.

من جانبه، شدد الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن، على أهمية تجنب خوض الملحق الفاصل، مؤكدا أنها ربما "تغير مجرى الموسم"، حيث تذكر مباراة الفريق البافاري ضد سيلتيك الأسكتلندي، التي زادت من أعباء العمل وتسببت في بعض الإصابات.

وقال كين إن الفرق تحتاج على الأرجح إلى الفوز في ست لقاءات من أصل ثماني مباريات للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، أو خمس مباريات بالإضافة إلى بعض التعادلات.

في الموسم الماضي، كانت الفرق بحاجة للحصول على 16 نقطة من أجل التواجد في المراكز الثمانية الأولى.

ولا يزال بايرن يبحث عن التتويج بدوري الأبطال بعدما حمل كأسها لآخر مرة عام 2020، لكن رومينيجه كشف أنه اختلف لمرة واحدة مع أولي هونيس، الرئيس السابق للنادي، الذي صرح مؤخرا بأنه لم يعد يرى العملاق البافاري منافسا قويا، بل فريقا دخيلًا مثل هوفنهايم، الذي ينتمي لبلدة صغيرة، في الدوري الألماني.

قال رومينيجه: "لسنا غرباء عن دوري الأبطال على الإطلاق. ربما لسنا دائما المرشح الأبرز للفوز باللقب، لكن هذا ليس سيئا".

ألمح رومينيجه "إذا نظرنا إلى مباراتينا أمام إنتر ميلان الإيطالي في دور الثمانية الموسم الماضي، نجد أننا لم نكن في أفضل حالاتنا، ومع ذلك، كان بإمكاننا التأهل للدور قبل النهائي ضد برشلونة الإسباني، وربما حتى إلى النهائي، مثل إنتر".

أكد رومينيجه أنه ينبغي على بايرن التعامل مع دوري أبطال أوروبا "بقدر من الاحترام"، مضيفا أنه "لا يجب أن تكون متعاليا، وإلا ستتلقى صفعة قوية بسرعة. إذا دخلنا البطولة بتركيز وتواضع، يمكننا تحقيق نتائج رائعة".

وافتتح بايرن مشواره في الدوري الألماني (بوندسليجا) على أفضل وجه هذا الموسم، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة، فيما يشدد رومينيجه على قدرة الفريق على تقديم أداء قوي في مباراته الافتتاحية بدوري الأبطال أمام تشيلسي.

وأتم رومينيجه تصريحاته قائلا "يمكننا أن نثبت بشكل فوري قدرتنا على الفوز على أبطال العالم للأندية. هذا أمر رائع".