أحمد جودة - القاهرة -

أشاد ميلوش ميلوجيفيتش، مدرب فريق الشارقة الإماراتي بروح وعزيمة ناديه، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير 4/ 3 على الغرافة القطري، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم أمس الاثنين.

ميلوجيفيتش يشيد بصلابة لاعبي الشارقة أمام الغرافة بدوري أبطال آسيا للنخبة

ونجح الشارقة في تعديل النتيجة عبر راي ماناج على أرضية ستاد الشارقة، قبل أن يضاعف من إيقاعه ويخطف الانتصار الدراماتيكي، حين سجل إيجور كورونادو هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتسديدة متقنة.

وقال ميلوجيفيتش: "حققنا عودة مذهلة، هذا ما أفكر فيه. انطباعي الأخير أن قلب التأخر من صفر / 2 إلى فوز 4 / 3 كان أمرًا مهمًا للغاية. كل التهنئة للاعبين على الطاقة التي أظهروها في الشوط الثاني، وخاصة في ما يتعلق بعقليتهم ودافعهم. هذا بالضبط ما نريده".

أضاف المدرب الصربي "رغم أننا واجهنا بعض المشاكل الواضحة في الشوط الأول، من تغييرات وإصابات وغيرها، إلا أن اللاعبين أظهروا أنه إذا استطعنا التحسن في بعض التفاصيل الصغيرة، يمكن أن نكون أقوياء فعلًا محليًا وقاريًا".

وأردف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "كل التهنئة للاعبين، لأن هذا الانتصار كان ثمرة جهدهم. بفضلهم قلبنا مجريات المباراة".