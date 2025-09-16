نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة شباب الأهلي وتراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق شباب الأهلي الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء نظيره فريق تراكتور الإيراني، في إطار مباريات ذهاب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب آل راشد بمدينة دبي الإماراتية.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي، كما ستنقل عبر قناة الكأس القطرية HD 6، بصوت المعلق الرياضي منتصر الأزهري.

سبق أن تقابل الفريقان من قبل في مواجهتين ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في عام 2015، حيث فاز تراكتور الإيراني في مباراة الذهاب بهدف نظيف، بينما حقق شباب الأهلي الفوز بثلاثية مقابل هدفين في مباراة العودة من مرحلة المجموعات.

يذكر أن فريق شباب الأهلي الإماراتي غاب عن النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.