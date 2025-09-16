نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو استاد سانتياجو برنابيو، حيث يستضيف المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ومارسيليا، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومارسيليا، ضمن فعاليات الجولة الافتتاحية، من مباريات بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي البوسني عرفان بيليتو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد ضد مارسيليا في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة BEIN SPORTS HD1.