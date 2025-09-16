نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي النصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة استقلال دوشنبه غدًا الأربعاء 17-9-2025 على ملعب "الأول بارك" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2

تبدأ أحداث مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نوفل بوشل، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، أيمن يحي.

خط الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، كينجسلي كومان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2

تنقل مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.