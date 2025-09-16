نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر 2025 على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل المارد الأحمر المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل سيراميكا كيلوباترا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا يوم الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا ON SPORTS 1HD، بتعليق المعلق أيمن الكاشف.