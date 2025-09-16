نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة أتليتك بيلباو الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات افتتاح بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد أتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد أتليتك بيلباو، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “سان ماميس” في مدينة بيلباو الإسبانية، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: مايلز لويس سكيلي، كريستيان موسكيرا، جابرييل ماجاليس، يوريان تيمبر.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن زوبيمندي، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: جابريل مارتينلي، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أتلتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري لبث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستذاع مباراة أرسنال ضد أتليتك بيلباو عبر قناة beIN Sports 1HD.