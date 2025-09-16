نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16- 9- 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، ويعد أبرزهم مباراتي ريال مدريد ضد مارسيليا، وأرسنال مع اتليتك بيلباو.

مواعيد أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

أرسنال ضد أتليتك بيلباو، الساعة الثامنة الا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة الا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports 1HD.

ريال مدريد ضد مارسيليا، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports 1HD.

توتنهام هوتسبير ضد فياريال، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports 3.

يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند، العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports 4.

أهم مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي ضد الدحيل القطري، الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD، والكأس القطرية.