نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن عودة ياسر إبراهيم وعمر كمال لتدريبات الأهلي الجماعية.. واستمرار تأهيل عبد القادر في المقال التالي

الأهلي يعلن عودة ياسر إبراهيم وعمر كمال لتدريبات الأهلي الجماعية.. واستمرار تأهيل عبد القادر.

الأهلي، أعلن النادي الأهلي عن عودة ياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد فترة طويلة من الغياب بسبب تعرضهم للإصابة.

وكشفت قناة النادي الأهلي عن عودة ياسر إبراهيم وعمر كمال لتدريبات الأهلي الجماعية، وذلك بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بيهم خلال الفترة السابقة.

وأوضحت القناة أن أحمد عبد القادر يواصل الاستمرار في أداء التدريبات التأهيلية، وذلك لحين عودته للتدريبات الجماعية.

نتائج مذبذبه

ويواصل النادي الأهلي الوقوع في فخ النتائج السلبية خلال الفترة الماضية، حيث تعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وواصل الأهلي نزيف النقاط بتعادل جديد أمام إنبي بهدف لكل فريق، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين دون رد، وكان الأهلي قد وقع في فخ التعادل في ثلاث مواجهات قبل هذه المواجهات خلال الموسم الحالي.

وكان قد تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

وارتفع رصيد نادي إنبي للنقطة التاسعة ليحتل المركز السابع.

فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.