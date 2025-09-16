نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمادورا يمهل الزمالك 72 ساعة لسداد 200 ألف دولار فى صفقة شيكو بانزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي أمادورا البرتغالى منح نظيره الزمالك مهلة 72 ساعة أى ثلاث أيام تنتهى يوم الخميس المقبل لسداد القسط الأول من صفقة انتقال الكونجولى شيكو بانزا إلى القلعة البيضاء.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، يحق للنادي البرتغالى الحصول على ما يقرب من 200 ألف دولار كدفعة أولى من صفقة انتقال شيكو بانزا إلى الزمالك خاصة أن الاتفاق كان مقابل 800 ألف دولار تسدد على دفعات.

وأكد، يرغب نادى الزمالك فى الوصول إلى حل مع نظيره البرتغالى تجنبًا لتصعيد الملف فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".