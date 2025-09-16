نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام يكن: بداية محمد إسماعيل مع الزمالك قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن إعداد خطة متكاملة لتوسيع وتطوير قطاع الأكاديميات بالنادي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة في الفترة المقبلة.

وقال يكن في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد أبو العلا: “أعمل حاليًا على وضع خطة شاملة لقطاع الأكاديميات بالنادي من أجل تطويره وتوسيعه، وسيتم تقديمها لمجلس الإدارة قريبًا.”

وأضاف: “لا أنظر لأداء منتخب مصر في مشوار التصفيات، هدفنا الأهم هو التأهل إلى كأس العالم، أما الزمالك فقد استفاد من فترة التوقف الدولي بشكل كبير وزاد التجانس بين اللاعبين.”

وأشاد يكن ببداية محمد إسماعيل مع الفريق الأبيض مؤكدًا: “محمد إسماعيل بدأ مشواره مع الزمالك بقوة، وظهرت شخصيته وقدراته الفنية منذ المباريات الأولى.