نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز: لا نخشى أهلي جدة.. وهذا أصعب ما واجهناه أمام أوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المعتصم سالم المدرب العام لفريق بيراميدز، على فوز لفريقه بثلاثية نظيفة على فريق أوكلاند سيتي والتتويج ببطولة الانتركونتنال.

وقال سالم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: واجهنا صعوبة امام أوكلاند بسبب عدم توافر معلومات كافية عن الفريق، وتابعنا مبارياتهم في كأس العالم للأندية الأخيرة.

وأضاف: فريق اوكلاند ليس هواة ولكن لاعبي بيراميدز كانوا على قدر المسؤولية ومباراة اهاي جدة المقبلة بالنسبة لنا تحدي خاص.

وتابع: لكن لا نخشى اهلي جدة ولكن تركيزنا الآن على مباريات الدوري الممتاز واغلقنا صفحة أوكلاند من اجل الاستعداد لمواجهة زد.

واختتم: اهلي جدة يمتلك جماهيرية كبيرة في جدة ولكن لدينا لاعبين كبيرة ولاعبين منتخبات ومعتادين على الصغوطات وقادرين على الفوز علي اهلي جدة.