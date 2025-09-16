نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعتصم سالم: مواجهة الأهلي أثرت على الاهتمام الإعلامي لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى المعتصم سالم المدرب العام لفريق بيراميدز، حزنه من التجاهل الإعلامي لتتويج بيراميدز ببطولة الإنتر كونتننتال على حساب اوكلاند سيتي.

وقال سالم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا ارى سبب لعدم اهتمام وسائل الإعلام بمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

واضاف: ووارد أن يكون إقامة مباراة الاهلي وإنبي اثر ت على تغطية لقاء بيراميدز وأوكلاند سيتي على الرغم من أنها بطولة كبيرة وحدث كبير للكرة المصرية.

وتابع: لكن لا نخشى اهلي جدة ولكن تركيزنا الآن على مباريات الدوري الممتاز واغلقنا صفحة أوكلاند من اجل الاستعداد لمواجهة زد.

واختتم: اهلي جدة يمتلك جماهيرية كبيرة في جدة ولكن لدينا لاعبين كبيرة ولاعبين منتخبات ومعتادين على الصغوطات وقادرين على الفوز علي اهلي جدة.