نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد رسمي من بيراميدز على مفاوضات الأهلي مع ماييلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المعتصم سالم المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فيستون ماييلي واحد من العناصر الأساسية والمهمة في صفوف الفريق.

وقال سالم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فيستون ماييلي لاعب مهم بالنسبة لنا وهو المهاجم الأساسي في تشكيل الفريق في جميع المباريات التي خوضناها.

وأضاف: لا أعلم متى سينتهي عقد فيستون مايلي مع بيراميدز، ومتمسكين به واحد العناصر الأساسية في الفريق.

وتابع: كل لاعب له مطلق الحرية في التفكير في مستقبله ولكن نعمل في صمت من غير اي شوشرة إعلامية فيما يخص مسالة تجديد تعاقد اللاعبين وتردد اقاويل كثيرة عن مفاوضات مع الاهلي مع ماييلي ولكن لا نهتم بذلك فنحن نعمل في صمت.

واختتم سالم تصريحاته قائلا: بيراميدز به نظام ونفس الأقاويل ترددت عن الشيبي وفي النهاية اللاعب جدد تعاقده معنا، لدينا منظومة تعمل في صمت وتحافظ على عناصرها المهمة.