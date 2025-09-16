نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: حسام حسن يطلب السفر إلى المغرب قبل أمم إفريقيا بـ7 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن التوأم حسام وإبراهيم حسن سيطلب من هاني أبو ريدة خلال الجلسة المقرر إقامتها خلال الأيام القادمة، السفر إلى المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا بأسبوع من أجل الدخول في الأجواء هناك والتدرب على الملاعب المستضيفة للمباريات.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن رابطة الأندية اعتمدت بشكل رسمي طلب اتحاد الكرة، إيقاف الدوري بعد الأسبوع الـ14 خلال الفترة من 26 نوفمبر 2025 وحتى 19 يناير 2026، وهي مدة 54 يومًا.

واختتم، العميد طلب اتحاد الكرة بسبب مشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، ثم مشاركة المنتخب الأول بعدها مباشرة في أمم إفريقيا بالمغرب.