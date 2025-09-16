الرياضة

خالد الغندور: ناصر ماهر سينضم لقائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

خالد الغندور: ناصر ماهر سينضم لقائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: ناصر ماهر سينضم لقائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن يتابع بعض اللاعبين الذين لم يتواجدوا في المعسكر الأخير لمنتخب مصر ومنهم ناصر ماهر لاعب الزمالك.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، حسام حسن مقتنع بقدرات ناصر ماهر ويأمل في مشاركته بشكل أساسي في جميع مباريات الزمالك.

وشدد، ناصر ماهر كان متواجد في قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، وتم استبعاده لصالح دونجا لأن حسام حسن لم يكن متأكدا من قدرة مروان عطية على المشاركة.

واختتم، ناصر ماهر سيتواجد مع حسام حسن في قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا