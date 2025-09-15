الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف الهلال السعودي نظيره الدحيل القطري مساء الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا في افتتاح مشوار الفريقين ضمن بطولة دوري أبطال آسيا النخبة 2025 – 2026، المباراة تمثل اختبارًا جديًا لطموحات الفريقين في المنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.

Al-Hilal vs Al-Duhail .. موعد مباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

تقام المباراة يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات، حضور جماهيري كبير متوقع في المدرجات لدعم «الزعيم» أمام خصم قوي اعتاد تقديم مباريات مثيرة.

يمكن متابعة اللقاء مباشرة على قناة beIN SPORTS 2 HD وقناة الكأس 5 اللتين خصصتا بثًا حصريًا للمباراة. كما توفر منصة TOD TV خدمة البث الرقمي عالي الجودة لهواة المشاهدة عبر الإنترنت.

وسيعلق على أحداث اللقاء عصام الشوالي على شاشة بي إن سبورتس، بينما يتولى خليل البلوشي التعليق عبر قناة الكأس، ليضيفا أجواء حماسية لكل لحظة.

كيفية مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت

للاستمتاع بالمباراة دون انقطاع، ينصح بمتابعة الخطوات التالية:

الاشتراك المسبق في خدمة TOD TV أو beIN Connect والتأكد من فاعلية الحساب.

تسجيل الدخول قبل صافرة البداية لاختيار جودة البث المناسبة.

استخدام خدمة Nord VPN في حال كنت خارج منطقة الشرق الأوسط للوصول إلى البث المباشر بسهولة.

لمحة عن استعدادات الهلال والدحيل

الهلال يدخل البطولة بصفقات جديدة ومدرب إيطالي متمرس هو سيموني إنزاجي، سعيًا لتعويض خيبة نصف النهائي في النسخة السابقة، بينما يطمح الدحيل لاستغلال قوته الهجومية وخبرة لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

بطاقة المباراة