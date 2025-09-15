الرياضة

فوز قوص وشبان قنا والمدينة المنورة وتعادل الفيوم بالقسم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

فوز قوص وشبان قنا والمدينة المنورة وتعادل الفيوم بالقسم الثاني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز قوص وشبان قنا والمدينة المنورة وتعادل الفيوم بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز قوص وشبان قنا والمدينة المنورة وتعادل الفيوم بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مجموعتي الصعيد للجولة الثانية لدوري الممتاز ب عن فوز فريق النصر للتعدين على فريق سوهاج بهدف دون رد سجله كوتي.

- فوز فريق قوص على فريق ألاقصر برباعية مقابل ثلاثة سجلها اسلام عبد المنعم شيكا هاتريك ومانويل هدف لقوص، بينما سجل ابراهيم كونتي وسيد داوا اوتاكا للاقصر.

- تعادل فريق البداري مع فريق الالومنيوم بهدف لمثله تقدم فريق الالومنيوم بهدف احمد عبد الله وتعادل البرنس للبداري

-  فوز فريق شبان قنا على فريق شباب سوهاج  بهدف دون رد سجله محمد صلاح.

- فوز فريق مكادي على فريق المراغه بهدفين نظيفين.

- تعادل فريق طهطا مع فريق قفط بهدف لمثله تقدم فريق قفط بهدف دون رد في الشوط الأول وتعادل فلافيو لطهطا في الشوط الثاني.

- فوز فريق المدينة المنورة على شباب ادفو بثلاثية نظيفة سجلها اسماعيل حجاج وايمانويل.

-المجموعة  (ب)


- فوز فريق المنيا على فريق ‏نجوم مصر  بهدف دون رد سجله فتحي عثمان من ركلة جزاء.


- فوز فريق مصر المقاصة على فريق جولدن جيت بهدف دون رد سجله زاهي عبد النبي.


ـ   فوز فريق تيم إف سي على فريق ‏الإعلاميين بهدفين مقابل هدف.


- تعادل فريق ناصر الفكرية مع فريق تليفونات بني سويف بهدف لمثله.


- تعادل فريق الفيوم مع فريق كسكادا بهدف لمثله.


وتختتم الجولة عصر الاثنين حيث يلتقي سيلا مع فريق ملوي وفريق مركز شباب طامية مع فريق بني مزار.
‏ ‏

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا