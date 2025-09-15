نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تليفونات بني سويف وناصر الفكرية ' حبايب ' بالقسم الثاني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف بقيادة وليد جابر المدير الفني، مع نظيره ناصر الفكرية بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

حيث أقيمت المباراة على ملعب المنيا الجديدة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى "ب" بالقسم الثاني.

وتقدم ناصر الفكرية في الدقيقة 68 عن طريق عبدالرحمن معتصم، وأدرك تليفونات بني سويف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق الأفريقي جبريل.

وشهدت المباراة طرد جدو مهاجم تليفونات بني سويف في الدقيقة 80 من عمر اللقاء لينجح التليفونات في المحافظة على التعادل حتى نهاية اللقاء.

بذلك يرفع تليفونات بني سويف رصيده إلى نقطتين، بينما رفع الفكرية رصيده إلى 4 نقاط.