تكريم الفائزين في بطولة الشطرنج الكبرى ببنى سويف

أحمد جودة - القاهرة - حرصت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب الفائزين في بطولة الشطرنج الكبرى لطلاب المدارس، والتي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتعاون مع نادي المعلمين ببني سويف، حيث قامت بتسليم الطلاب شهادات التقدير والجوائز المالية للحاصلين على المراكز الأولى في مختلف المراحل التعليمية.

وقد شهدت البطولة مشاركة أكثر من 77 طالبًا وطالبة في التصفيات التمهيدية، صعد منهم 14 طالبًا وطالبة إلى الأدوار النهائية التي أقيمت بنادي المعلمين ببني سويف. وأسفرت المنافسات عن فوز كيرلس نادر من مدرسة التوفيق ببني سويف بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية، وحصول كيفن عصام من مدرسة الراهبات الخاصة على المركز الثاني، فيما جاء إياد وحيد الدين من المدرسة المصرية اليابانية في المركز الثالث، وبيتر أمجد من مدرسة محمد فريد بناصر في المركز الرابع.

وفي المرحلة الإعدادية فاز إبراهيم إيهاب من مدرسة المستقبل التجريبية بالمركز الأول، وحصلت فيبي عادل من مدرسة الصفا الإعدادية بنات على المركز الثاني، بينما جاء بيتر أشرف من مدرسة اهناسيا التجريبية في المركز الثالث، ومصطفى محمود من مدرسة أحمد زويل التجريبية في المركز الرابع. أما في المرحلة الثانوية فقد حصل أبرام الفريد إبراهيم من مدرسة سان مارك ببني سويف على المركز الأول، وتلاه أنس ياسر من مدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية في المركز الثاني، بينما فاز جون سمير ماهر من مدرسة التوفيق الخاصة بالمركز الثالث، وجاء كريم محمد من مدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية في المركز الرابع.

وخلال التكريم، نقلت وكيل الوزارة للطلاب تهنئة وإشادة كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمجهوداتهم المتميزة وإنجازاتهم المشرفة، مؤكدة أن هذه النجاحات تمثل دافعًا قويًا لمزيد من التفوق والابتكار، مشيدة في الوقت نفسه بالدعم المباشر والتوجيهات المستمرة من محافظ بني سويف، والتي تعزز خطة المديرية في تنفيذ رؤية وزارة التربية والتعليم ضمن رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق برعاية المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات العلمية والفنية والرياضية.

وشهد فعاليات التكريم كل من إيناس الكردي مدير إدارة الموهوبين وناصر سيد مسئول التعلم الذكي ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، الذين أشادوا بجهود الطلاب ومهاراتهم المتميزة في هذه الرياضة الفكرية المهمة.