سحب قرعة كــروية فرق إزكي للدرجتين الأولى والثانية

إزكي ـ من يوسف المنذري: سُحبت بقاعة إزكي العامة قرعة كروية إزكي للدرجتين الأولى والثانية، وذلك تحت رعاية المكرم المهندس محمد بن أبوبكر السيل الغساني عضو مجلس الدولة ، وبحضور محمد بن سليمان الراشدي رئيس مجلس إدارة نادي إزكي ، وقد أسفرت قرعة الدرجة الثانية التي تشارك بها 11 فريقا عن وقوع فرق الطوق وسيماء السفالة والسلام والاتفاق في المجموعة الأولى، وفرق العربي واتحاد النزار واتحاد إمطي وزكيت في المجموعة الثانية ، أما المجموعة الثالثة فقد ضمت فرق الحميضة والصحوة والقريتين، وفي كروية الدرجة الأولى تتنافس 16 فريقا تم تقسيمها لأربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق السهم وإزكي جرنان والنصر وقلعة العوامر، فيما ضمت المجموعة الثانية الهلال وإمطي وشباب إزكي وسدي، وفي المجموعة الثالثة فرق النجوم والبصرة ووحدة إمطي والأهلي، وفي المجموعة الرابعة فرق العين والسد وحلفين والصقـــر، كما قامت إدارة نادي إزكي بتكريم المجيدين في مسابقة إبداعات ثقافية.

