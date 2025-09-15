نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب فراعنة التنس يتأهل إلى نهائيات تصفيات المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر الوطنى للرجال للتنس فى التأهل إلى نهائيات التصفيات المؤهلة للصعود إلى المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز

استطاع منتخبنا الوطنى التأهل بجدارة من خارج الديار بعدما تمكن من التغلب على نظيره توجو فى عقر داره فى المجموعة العالمية الثانية ضمن النهائيات المؤهلة لتصفيات المجموعة العالمية الأولى.

وضم منتخبنا الوطني كل من محمد صفوت كابتن ولاعب عمرو عصراوى واكرم السلالى وفارس زكريا وباسم صبحى

وتجرى قرعة التصفيات النهائية يوم 23 سبتمبر الجارى لتحديد المنافس الذى سيلاقيه منتخبنا فى شهر فبراير من العام القادم.