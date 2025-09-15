نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «جاب الله» يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور، لاعب الفريق اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.

وأوضح جاب الله أن اللاعب يخضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها، مشيرًا إلى أنه يتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية على أن يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته.