نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعثر أمام إنبي.. الأهلي يكثف مفاوضاته مع أورس فيشر لحسم ملف المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدرب خلال الساعات القادمة

بعد التعثر أمام إنبي.. الأهلي يكثف مفاوضاته مع أورس فيشر لحسم ملف المدرب الجديد.

يكثف النادي الأهلي مفاوضاته مع المدرب السويسري أورس فيشر خلال الساعات الحالية من أجل حسم ملف توليه مهمة المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي إلى سرعة إتمام التعاقد مع المدرب السويسري أورس فيشر، حيث يعتبر فيشر أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الوقت الحالي، ويتواجد على رأس قائمة المدربين الذين يرغب الأهلي في التعاقد مع أي منهم.

التعاقد مع مدرب جديد

وكان الأهلي قد وضع قائمة خلال الفترة الماضية للمدربين الأقرب لتولي تدريبه ومن ضمنهم البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي وسيرجيو كونسيساو والبرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب البرتغال الأسبق، ومنتخب الإمارات السابق.

المحطات التدريبية للسويسري أورس فيشر

وكانت بداية أورس فيشر التدريبية مع نادي زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى نادي ثون في 2013 قبل أن يتولي تدريب نادي بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني التي استمرت لمدة 5 سنوات خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

ولم يتول فيشر تدريب أي فريق منذ الرحيل عن يونيون برلين.

المدرب السويسري أورس فيشر

إنجازات أورس فيشر مع يونيون برلين

صاحب الـ 59 عاما كان له الفضل في صعود يونيون برلين من الدرجة الثانية بألمانيا وقادهم للعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وخلال مسيرته مع يونيون برلين لعب فيشر 224 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في 95 وتعادل في 58 وخسر 71 مباراة.

وخلال مسيرته التدريبية توج فيشر بثلاثة ألقاب، وهم الدوري السويسري مرتين وكأس سويسرا مرة رفقة نادي بازل.

النادي الأهلي

ويتولى الكابتن حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت خلال الوقت الحالي لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وكان قد تعادل النادي الأهلي أمام إنبي أمس بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري ليواصل الفريق نزيف النقاط منذ بداية الموسم.

ولم يجمع النادي الأهلي سوى 6 نقاط خلال 5 مواجهات خاضهم الفريق في الدوري حتى الآن، ويتواجد الفريق في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة.