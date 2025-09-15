نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حقق ريال مدريد انتصارًا مهمًا على ريال سوسيداد في ملعب "ريالي أرينا"، ليواصل الفريق الأبيض سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم. الفوز منح كتيبة المدرب تشابي ألونسو ثلاث نقاط ثمينة عززت من انطلاقتها القوية.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قال ألونسو: "أربع مباريات، ولكن علينا المضي قدمًا. لا يزال الموسم طويلًا ولا يجب أن نعتبر شيئًا محسومًا، لكننا سعداء بما نقدمه. لدينا هامش للتحسن والاستمرار في بناء منظومة تمنحنا الاستقرار طوال الموسم. لعبنا فترة طويلة بنقص عددي، ومع ذلك عرفنا كيف نعاني ونتجاوز الصعوبات، وهذا يعكس الروح الجماعية للفريق".

التحدي الأوروبي أمام مارسيليا

الانتصار المحلي سيبقى خلف ظهر ريال مدريد سريعًا، إذ يستعد الفريق لمباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا عندما يستقبل أولمبيك مارسيليا على ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء الثلاثاء.

مدرب مارسيليا، روبرتو دي زيربي، أكد أن فريقه لن يكون ضيف شرف في العاصمة الإسبانية: "لن نذهب إلى مدريد من أجل التنزه. نعرف أن ريال مدريد من أفضل أندية العالم، لكننا سندخل المباراة بأقصى درجات الطموح، وبالقدر نفسه من التواضع".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

- الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

- الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

- البث المباشر عبر شبكة بي إن سبورتس الرياضية.

