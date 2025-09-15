نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من ميكيل ارتيتا.. الآن علينا ان ننفجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال عقب الفوز على نوتنجهام فورست، بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي.

ارتيتا يتوعد

قال ارتيتا:

"كان من الرائع الفوز بالمباراة، أن نأتي إلى هنا مع هذه الأجواء الرائعة والتعاقدات الجديدة. علينا أن نكون متواضعين.

أنظر إلى وجوه اللاعبين وأرى أنهم يريدون المزيد. نعلم أننا أفضل بكثير من لحظات لعبنا فيها. أعتقد أنه قبل مجيئي إلى هنا، مرّ 18 أو 20 عامًا منذ فوزنا في أولد ترافورد، لكننا الآن نأتي إلى هنا ونفوز مرات عديدة وما زلنا غير راضين. علينا أن نكون حذرين ضد فريق يمتلك السرعة في الخط الأمامي ليهدد مرمى الخصم بهذه الطريقة.

"أنا سعيد جدًا للغاية بزوبيمندي وجيوكيريس، فقد كان لهما تأثير كبير على المباراة. البعض ما زالوا بعيدين عن افضل مستوياتهم، لكننا سنصل إلى هناك."