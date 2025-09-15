المصايب جاية ورا بعض.. صدمة كبيرة لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك !!

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة اللاعب أحمد مصطفى «زيزو»، بعد خروجه مصابًا في مباراة إنبي المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأوضح طبيب الأهلي أن زيزو شعر بآلام في أعلى الفخذ والعضلة الضامة، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي لطلب استبداله حرصًا على سلامته، حيث شارك طاهر محمد طاهر بدلًا منه في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وأضاف جاب الله أن اللاعب سيخضع لفحص طبي شامل غدًا لتحديد حجم الإصابة بدقة، ومعرفة موقفه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري.

قرارات هامة داخل النادي الأهلي

في سياق متصل، قالت تقارير غعلامية بأن هناك حالة من الغضب العارم تسيطر على مجلس إدارة النادي الأهلي، وخاصة بعد التعادل أمام إنبي، وهو ما جعل الفريق يفقد 7 نقاط كلمة في آخر ثلاث مباراتين، حيث تعادل الفريق أمام غزل المحلة ومن ثم خسر أمام بيراميدز قبل يتعادل مع الفريق البترولي يوم الأمس.

ووفقًا للمصادر المقربة من الأهلي، فالعمل قائم على قدم وسابق للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد يقود الفريق خلال ما تبقى من منافسات في هذا الموسم.