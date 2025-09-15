نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا تليق بلاعب كبير".. ميدو يفتح النار على تريزيجيه بسبب طريقة احتفاله امام انبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد عبد الحميد حسن ميدو، طريقة احتفال محمود حسن تريزيجيه بهدفه امام انبي في الدوري المصري الممتاز.

"لا تليق بلاعب كبير".. ميدو يفتح النار على تريزيجيه بسبب طريقة احتفاله امام انبي

وقال ميدو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: تريزيجيه كان خارج المباراة عقب احرازه الهدف بسبب طريقة احتفاله وكنت أتمنى أن يتحدث معه عماد النحاس بسبب احتفاله.

واضاف: لم تعجبني طريقة احتفال تريزيجيه بالهدف عقب احراز الهدف في مرمى انبي ولكن لا بد ان يكون هناك دور للاعبي الاهلي لا سيما في مثل هذه التصرفات.

وتابع: تريزيجيه ليس لاعب أناني ولكن هناك لاعبين اصحاب خبرات ليس لهم دور اكثر من ذلك واتمنى ان يكون ليهم دور.

واختتم ميدو تصريحاته قائلا: تريزيجيه خانه التعبير في طريقة احتفاله بالهدف امام انبي وهذه ليس طريقة احتفال تليق بلاعب كبير