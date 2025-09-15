الرياضة

أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير

0 نشر
0 تبليغ

أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشريعي: واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي انبي على تعادل فريقه مع الاهلي بهدف لكل فريق في الدوري المصري الممتاز.

وقال الشريعي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:  الاهلي وجهة مصر الأولى لكرة القدم محليا وإفريقيا وهذا لا ينكره احد.

واضاف الشريعي: وفكرة تقديم اداء قوي اما هذا الفريق شرف والأهلي يمتلك كل الإمكانيات الفنية والإدارية والتعادل امام بطعم الفوز.

وتابع: نتمني التعاون مع الاهلي علي مستوي اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وواصل: قرار طرد محمد الشناوي محتاج مراجعة ولكن ثقتي كبيرة في لجنة الحكام المصرية.

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

قد تقرأ أيضا