أقل من الأهلي".. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد الحميد حسن ميدو، أن التخبطات الفنية في الجهاز الفني للأهلي من ابرز أسباب تراجع نتائج الاهلي في الدوري.



وقال ميدو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حدوث تدخلات لفرض أسماء معينة لريبيرو كانت سببا فيما وصل اليه الاهلي.



واضاف: ولكن ارى ان شخصية عماد النحاس لا تتناسب مع الأسماء الموجودة حاليا في الاهلي ولا بد من التعاقد مع مدرب اجنبي.



وواصل:الأفضل للأهلي والزمالك مدرب اجنبي والأهلي مازال أمامه متسع من الوقت للتعاقد مع مدرب اجنبي والمدرب المصري لا يتحمل الضغوطات عكس الأجنبي