هناك تخبطات فنية".. ميدو يكشف أسباب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عبد الحميد حسن ميدو نجم الأهلي السابق، على تعادل الاهلي مع انبي بهدف لكل فريق في الدوري الممتاز.

وقال حسن ميدو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الأهلي ميتخافش عليه وجمهور الاهلي يشعر بالقلق وهذا امر طبيعي ولكن الاهلي ميتخافش عليه.



وإضاف: وهذه بداية طبيعية للتخبطات التي موجودة فنيا وإداريا ولكن علامات الاستفهام على اللاعبين ويتحملون شكل كبير من تراجع الاهلي.

وواصل: شخصية المدرب ايضًا عامل موثر في لخبطة في الجهاز الفني للأهلي واللخبطة اللي حصل في جهاز ريبيرو مكانتش عجباني