نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: محمد شحاتة لم يتعافى من الإصابة وموقفه من مباراة الإسماعيلي لم يتحدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور من مصدر بنادي الزمالك أن محمد شحاتة لاعب الفريق لم يتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها ومنعته من المشاركة في مباراة المصري بالأمس٠

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور أن شحاتة ما زال يواصل برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للزمالك٠

وأشار المصدر أن موقف محمد شحاتة من مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل ما زال غامضا وان كان الأقرب غيابه.