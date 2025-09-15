أتلانتا يحقق الانتصار الأول وروما يخسر

أتلانتا يحقق الانتصار الأول وروما يخسرأحرز فريق أتلانتا أول انتصاراته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه ليتشي بنتيجة (4- 1) مساء الأحد في الجولة الثالثة، التي شهدت أيضا الخسارة الأولى لروما أمام تورينو (صفر- 1).

ففي المباراة الأولى، حقق اتلانتا فوزه الأول مع مدربه الجديد الكرواتي إيفان يوريتش، وذلك على حساب ضيفه ليتشي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل جورجو سكالفيني (37) والبلجيكي شارل دي كيتيلار (51 و73) والبولندي نيكولا زاليفسكي (70) أهداف أتلانتا، والايفواري كونان ندري (82) هدف ليتشي.

ويأتي الفوز الأول لاتلانيا، قبل أيام من زيارته لباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، يوم الأربعاء المقبل في مستهل مشواره في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع.

ومن جهته، بقي ليتشي الذي أفلت الموسم الماضي من الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر، من دون فوز وتجمد رصيده عند نقطة في المركز العشرين والأخير.

وفي المباراة الثانية، مني فريق روما بهزيمته الأولى بعد فوزين، وذلك على أرضه أمام تورينو بهدف نظيف سجله الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة (59).

وتجمد رصيد روما بهذه الخسارة عند 6 نقاط في المركز السادس، فيما رفع تورينو رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع.

وفي إطار المباريات التي أقيمت في نفس الجولة، فاز أودينيزي على مضيفه بيزا (1- صفر)، وساسوولو على ضيفه لاتسيو، وميلان على ضيفه بولينا بنفس النتيجة.